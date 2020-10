Twintig coronabesmettingen in WZC Ten Weldebrouc - Afdeling gaat twee weken in quarantaine Els Dalemans

13 oktober 2020

20u07 10 Willebroek Acht bewoners en twaalf medewerkers van woonzorgcentrum Ten Weldebrouc in Willebroek testten positief op Covid-19. “De getroffen afdeling gaat 2 weken in quarantaine, alle bewoners en hun familie werden op de hoogte gebracht van deze spijtige ontwikkeling”, zegt directeur Rudy De Schouwer.

“Ondanks alle mogelijke preventieve maatregelen die we namen, is het virus toch ons woonzorgcentrum binnengeslopen, met twintig besmettingen tot gevolg. De acht bewoners die positief hebben getest, verbleven allemaal op dezelfde afdeling. Zij verblijven nu op het gelijkvloers, geïsoleerd van de andere bewoners. Daar krijgen ze ook bijzondere zorgen van het personeel dat beschikt over geschikt persoonlijk beschermingsmateriaal. Tot nu toe is niemand van deze bewoners echter ernstig ziek”, zegt De Schouwer.

Negatief

“De bewoners van de getroffen afdeling die negatief testten, worden ondergebracht op de eerste verdieping of verhuizen tijdelijk naar het dagverzorgingscentrum dat deel uitmaakt van het woonzorgcentrum. Door deze interne verhuis is het dagverzorgingscentrum gesloten voor de reguliere gebruikers. We gaan ervan uit dat deze situatie zo’n veertien dagen zal aanhouden.”

Geen bezoek

“We laten voorlopig geen bezoek toe op de getroffen afdeling, alle bewoners en hun familieleden werden hiervan ondertussen op de hoogte gebracht. We nemen deze beslissing niet graag, maar de quarantaine is nodig in het belang van de gezondheid van onze bewoners. Uiteraard beseffen we dat dit voor iedereen moeilijk is, en blijven we naast de zorg voor hun gezondheid ook maximaal inzetten op het psychosociale welzijn van onze bewoners.”

Tweede test

“ De medewerkers die positief hebben getest, zieken allemaal thuis uit. In de loop van deze week volgt nog een tweede test van alle bewoners van de getroffen afdeling en van alle medewerkers. Op die manier willen we zeker zijn dat we alle positieve bewoners en medewerkers hebben kunnen isoleren. Op basis van de uitslag van deze tweede test kunnen we over veertien dagen eventueel de bezoekregeling aanpassen.”

Geen symptomen

Op de andere afdelingen van Ten Weldebrouc zijn geen bewoners of medewerkers die symptomen vertonen en blijft de bestaande bezoekregeling behouden. Alles samen verblijven 190 senioren in het woonzorgcentrum, dat 170 medewerkers telt.