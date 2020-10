Twee weekends hinder op A12 tussen Breendonk en Ooievaarsnest Els Dalemans

07 oktober 2020

16u36 2 Willebroek Automobilisten mogen zich de komende twee weekends aan hinder verwachten op de A12, tussen de punten Rupel-Kanaalzone/Ooievaarsnest en Breendonk. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant daar de vernieuwing van het wegdek.

“AWV voert al sinds begin september onderhoudswerken uit op de A12 tussen Willebroek en Aartselaar. Daar wordt de wegverharding vernieuwd op acht belangrijke knooppunten en invalswegen. Tot nu toe konden we de hinder beperken tot de op- en afritten. Maar de komende twee weekends gaan we we op de A12 zelf aan de slag”, zegt woordvoerder van Wegen en Verkeer Antwerpen Gilles Van Goethem.

Anderhalve kilometer

“Het wegdek van de A12 wordt van de afrit Rupel-Kanaalzone tot afrit Breendonk over de volledige breedte en in beide richtingen vernieuwd. Alles samen gaat het om zo’n anderhalve kilometer aan autosnelweg. Tijdens het eerste weekend -van vrijdagavond 9 tot en met zondagnacht 11 oktober- pakken we de rijstroken in de richting van Brussel aan. In het daaropvolgende weekend -van vrijdagavond 16 tot en met zondagnacht 18 oktober- zijn de rijstroken in de richting van Antwerpen aan de beurt.”

Weersgevoelig

“Het verkeer zal tijdens deze klus de A12 kunnen blijven gebruiken, maar telkens over één rijstrook in elke richting, op de andere zijde van de snelweg. Om alles veilig te houden, geldt ter hoogte van de werfzone een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Ook zullen tijdens beide weekenden enkele op- en afritten niet bereikbaar zijn. Keren kan telkens aan het volgende op- en afrittencomplex. Omdat de geplande werken weersgevoelig zijn, kan de planning bij slecht weer last-minute nog wijzigen. De laatste stand van zaken is steeds terug te vinden op de website van Wegen en Verkeer.”