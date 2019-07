Turnkring VTS klaar voor deelname aan World Gymnaestrada Els Dalemans

04 juli 2019

15u30 0 Willebroek De Willebroekse turnkring VTS is klaar voor een deelname aan de World Gymnaestrada, van zondag 7 tot zaterdag 13 juli in het Oostenrijkse Dornbirn.

“De World Gymnaestrada is het grootste niet-competitieve sportevenement ter wereld. Het wordt vierjaarlijks georganiseerd door de internationale gymnastiekfederatie. Oostenrijk is gastland voor deze zestiende editie en ook VTS is van de partij”, klinkt het.

Op Gymnaestrada worden 25.000 gymnasten uit zo’n 40 landen verwacht. “Wij trekken naar Oostenrijk met 55 leden: 48 gymnasten en 7 begeleiders. De jongste deelnemer is 11 jaar oud, de minst jonge deelnemer is 69. We zullen verschillende keren optreden: we brengen het nummer ‘Street Power’, waarbij we de toeschouwers meenemen tijdens een doodgewone dag in de stad.”

Voor VTS is dit lang niet de eerste deelname aan de World Gymnaestrada. “We waren eerder al van de partij in ‘91 in Amsterdam, in ‘99 in Göteborg, in 2003 in Lissabon, in 2007 in Dornbirn en in 2011 in Lausanne.”