Trucker (50) zwaargewond bij ongeval op N16 Tim Van Der Zeypen

29 juli 2020

21u25 0 Willebroek Een vijftigjarige trucker is vanavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de Koning Boudewijnlaan (N16) in Willebroek. De brandweer moest ter plaatse komen om de chauffeur te bevrijden.

Het ongeval gebeurde omstreeks 20.00 uur. Een vrachtwagen met oplegger week van zijn rijvak af en ramde de betonnen middenberm. De vrachtwagen kwam enkele meters verder tot stilstand. De trekker kwam tot stilstand op de betonnen wand.

Het slachtoffer zat gekneld in het voertuig. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Nadat de trucker werd bevrijd, werd de man overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem. Hij was zwaargewond. Door het ongeval was de rijbaan in de richting van Mechelen volledig versperd.

Pas na de interventie van de brandweer en nadat het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis, werd de rijbaan deels vrijgegeven. Het doorgaand verkeer moest tijdelijk een omleiding volgen. De vrachtwagen zal nu moeten worden getakeld.

meer foto's onder het filmpjes



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.