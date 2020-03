Trouwen in tijden van corona: “We zijn getrouwd, namen foto’s en aten 's avonds een lekkere pizza” Margo Koekoekx

31 maart 2020

17u03 0 Willebroek Katleen Vossen en haar jeugdliefde Jona (die we verder niet bij zijn volledige naam noemen wegens zijn beroep) stapten afgelopen weekend in het huwelijksbootje. Al zag hun dag er helemaal anders uit dan eerst gepland. Wat daar de reden voor was hoeven we waarschijnlijk niet uit te leggen. “Het had ook zijn voordelen. Ik had amper stress die dag, enkel gezonde spanning”, klinkt het bij Katleen.

Het feest wouden ze sowieso al vrij intiem houden. Maar door het coronavirus moesten ze de gastenlijst helemáál terugschroeven naar nul.

Ze leerden elkaar kennen in 2008. Hij uit Meise en zij uit Grimbergen liepen elkaar tegen het lijf in Jeugdhuis Den Droes en waren elkaars jeugdliefde. In 2017 vonden ze elkaar terug en sinds 27 maart zijn ze man en vrouw.

Is jullie trouw nu uitstel of afstel?

“We zijn effectief getrouwd. Al was het in beperkte kring op het gemeentehuis. En we nemen ons voor het feest echt wel te laten doorgaan. Of dat over zes maanden of een jaar is, dat zien we wel.”

Gelukkig konden jullie alsnog trouwen.

“Inderdaad. We mochten met 10 personen in de trouwzaal binnen. Doordat zijn ouders gescheiden zijn waren we met zes ouders, wij zelf, en drie getuigen. Eigenlijk al iemand te veel. Gelukkig waren ze wel heel flexibel op het gemeentehuis en hebben we zo goed mogelijk afstand gehouden. De burgemeester stelde ook zelf voor dat hij een korte ceremonie brengt op onze uitsteldatum als hij op dat moment de tijd heeft. Dat vinden we wel echt sympathiek.

Mijn grootouders en groottante gaan intussen wel richting de negentig. Bij de aankondiging van ons huwelijk klonk het nog: “Oh, dan ga ik toch nog zeker één kleinkind zien trouwen”, maar als ik dan moest zeggen dat ze niet naar het gemeentehuis mochten komen... Ik kon echt beginnen wenen. Je bent rationeel en weet dat het een gevaar zou vormen voor hen, maar emotioneel speelde me dat parten.”

Vaak moet de bruid in de vroege uurtjes opstaan en komt er wel wat stress bij kijken. Hoe was dit voor jou?

“We trouwden pas om 14u dus konden heel relax aan onze dag beginnen. Uitslapen, nog wandelen met de hond, rustig klaarmaken gezien de afspraak voor kapsel en make-up niet doorging. Haartjes gewassen en gedroogd en mama heeft dat opgesmukt met witte bloemen om het wat feestelijk te maken. Ik heb dan zelf maar een nieuwe mascara en eyeliner gekocht gezien ik mezelf nooit opmaak.

Uiteindelijk ben ik nog lang bezig geweest aan mijn nagels. Gezien de gelnagels echt oud waren en die afspraak natuurlijk ook niet doorging, heb ik ze maar eigenhandig afgevijld (lacht).

De eerste spanning voelde ik pas toen de fotograaf er was. Ik wou graag herinneringen aan deze belangrijke momenten zoals mama die me helpt met het kleed en vooral Jonas eerste reactie natuurlijk!” (lacht)

Een feest viel helaas niet vast te leggen op beeld...

“Nee, maar we hebben onze fotoshoot wel gedaan! Het was gelukkig een zonnige dag en we zijn onze foto’s aan de sluis en andere plekken in Klein-Willebroek wel gaan trekken. De trouw was dan niet wat het moest zijn, maar de zon maakte echt veel goed.”

En eens het zonnetje onderging hebben jullie thuis een feestje gebouwd of zijn jullie lekker in de zetel geplofd?

“Eerst de hakken uit, dan het kleed uit en we bestelden onszelf een lekkere pizza! Daarna keken we samen nog een film en eigenlijk was het een doordeweekse avond. Het is jammer maar ik ben er niet rouwig om. We kijken uit naar het feest, wanneer dat ook zal mogen zijn. Het spannendste is er ook al af nu we getrouwd zijn dus het kan enkel maar leuk worden!”