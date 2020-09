Tragewegenwandeling loodst deelnemers langs Blaasveldse monumenten Els Dalemans

09 september 2020

18u04 2 Willebroek Een stevige wandeling langs de Blaasveldse trage wegen combineren met een portie erfgoed, dat bleek geen al te grote uitdaging voor inwoner Dirk Cortebeeck. Hij stippelde een derde coronaproof Tragewegenwandeling uit naar aanleiding van Open Monumentendag nu zondag en de ‘Dag van de Trage Wegen’ in oktober.

“Begin 2020 kregen 5 nieuwe buurtwegen een officiële naamplaat, deze zetten we dus zeker graag in de kijker. Het traject is dit keer zo’n 10 kilometer lang, opsplitsen in verschillende etappes is mogelijk. Op plaatsen waar de route moeilijker toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en kinderwagens, duiden we een alternatief aan. Wie liever fietst kan deze tocht ook met de tweewieler afleggen. Je kan de wandeling ook perfect op een ander moment maken, maar de kerk van Blaasveld zal voor de gelegenheid uitzonderlijk de deuren openen op 13 september en 18 oktober”, zegt Cortebeeck.

Bezienswaardigheden onderweg

“Net zoals bij de twee vorige wandelingen, vind je ook van dit exemplaar een routekaart via toerisme Willebroek. Op die kaart staan verschillende refentienummers die verwijzen naar bezienswaardigheden onderweg. Alle gebouwen, monumenten en belangrijk erfgoed van Blaasveld komen aan bod: De Molenberg, de historische Venusgang, de Kasteeldreef, de St. Franciscus Xaverius kapel, de tamme kastanjelaar uit 1700, de kapel van de 14 bunders, het gemeentehuis en de pastorij, domein Bel Air en nog veel meer. Enkel het museum van Herman De Cuyper kan niet opgesteld worden wegens verbouwingswerken.”

Coronamaatregelen

“De startplaats van de tragewegenwandeling is de parking van de Okay-supermarkt in Blaasveld op de Mechelsesteenweg, zowel wagens als fietsen zijn er welkom. Vanzelfsprekend moet iedereen die wil deelnemen, rekening houden met de coronamaatregelen. Wandelen kan dus enkel individueel of in de eigen bubbel, maskers gebruik je waar nodig en bij een bezoek aan een gebouw houdt iedereen voldoende afstand.”