Tractorententoonstelling, reuzenkippen en een dweilorkest tijdens 171ste Jaarmarkt Els Dalemans

25 oktober 2019

14u50 0 Willebroek Op maandag 28 november vindt in Willebroek de 171ste editie van de Jaarmarkt plaats. Naast de traditionele veeprijskampen, staan er met een tractorententoonstelling, reuzenkippen en een dweilorkest ook enkele nieuwigheden op de affiche.

“Willebroek Jaarmarkt lokt al 170 jaar op rij heel wat bezoekers naar ons centrum, we verwachten dat dit ook maandag het geval zal zijn. De jaarmarkt gaat al om 8 uur van start, van 9 tot 13 uur vinden de jaarlijkse traditie veeprijskampen plaats. In de Stationsstraat kan je de koeien bewonderen, in de Camille Huysmansstraat vind je de paarden terug, de schapen en geitjes aaien kan in de Schoolweg”, zegt schepen van Evenementen en Landbouw Maaike Bradt (CD&V).

“ Nieuw dit jaar is een tractorententoonstelling, die kan je bekijken op het Stationsplein. Ook in de andere centrumstraten vind je allerlei activiteiten, zoals een Nederlands dweilorkest dat voor de nodige ambiance zal zorgen op de braderie en in de Willebroekse cafés. Bezoekers moeten beslist ook op zoek gaan naar de ‘reuzenkippen’. In het Oud Gemeentehuis pakt de Koninklijke Foto- en Digiclub Kontrast uit met een retrospectieve fototentoonstelling. De 90-jarige erevoorzitter Frans De Maeyer toont er zijn werken en vertelt er zelf de boeiende verhalen bij. In de lokettenzaal vind je ook het Oxfam-wereldwinkelcafé. We sluiten de feestelijkheden rond Willebroek Jaarmarkt om 20 uur af met een spetterend vuurwerk boven het kanaal.”