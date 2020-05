Tot vier jaar effectief voor het uitbaten van cannabisplantages Tim Van Der Zeypen

01 mei 2020

15u35 0 Willebroek De rechtbank in Mechelen heeft zeven mannen schuldig voor het uitbaten van drie cannabisplantages. Twee ervan bevonden zich in Willebroek, de derde werd opgedoekt in La Louvière. Twee mannen die oorspronkelijk mee werden verdacht, werden vrijgesproken.

Muhamed D. en Idriz B., de twee spilfiguren in het drugsdossier kregen een effectieve celstraf opgelegd van respectievelijk vier en drie jaar effectief. Het dossier kwam ook in een stroomversnelling nadat de politie, Idriz B. uit Willebroek controleerde. In zijn wagen werden toen twee lege zakken aangetroffen die een felle cannabisgeur hadden.

“In de huiszoeking die daarop volgde, werd vier kilogram cannabis, een alarmpistool, een onderhoudsschema voor het uitbaten van een plantage alsook het materiaal hiervoor aangetroffen”, klonk het bij openbaar aanklager Peter Peereboom. Via verder onderzoek kwamen de speurders terecht bij Muhamed D. en de andere verdachten in het dossier.

Plukkers

Op basis van die informatie ontmantelde de politie de tweede cannabisplantage in La Louvière. Hiervoor stonden ook Ergys H. en Nicky M. terecht. Beiden werden vrijgesproken voor hun deelname aan de plantages en bende. M. kreeg wel een geldboete van tweehonderd euro opgelegd wegen het bezit van drugs. Op het moment van zijn arrestatie was hij in het bezit van cannabis.

Tot slot werden er nog drie Albanezen veroordeeld tot twaalf maanden en een geldboete van 8.000 euro met uitstel. Het ging om cannabisplukkers die werden opgepakt bij het ontmantelen van een plantage in oude bakkerij in de Overwinningsstraat in Willebroek begin december. Hierbij werden er vijfhonderd planten in beslag genomen.

Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis is nog niet bekend.