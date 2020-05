Topvélo opent pop-up en webwinkel: “Verkoop steeg met 30% door coronacrisis” Els Dalemans

28 mei 2020

17u19 0 Willebroek Twee jaar geleden openden Brenda Backx en Gerd Van Praet hun winkel Topvélo in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands), nu volgt een pop-up store in Willebroek. “We maakten ook meteen werk van een webwinkel, want we kunnen de bestellingen sinds de coronacrisis nog amper bijhouden!”

“Onze winkel in de Gansbroekstraat draait goed, toch gingen we op zoek naar een tweede locatie om onze zichtbaarheid te vergroten. We vonden een pand in de Overwinningsstraat 43 in Willebroek, waar we begin april onze Pop-up E-Bike Outlet wilden openen. Maar toen kwam de coronacrisis, en al tijdens de voorbereidingen viel alles stil”, zegt Backx.

Mooie weer

“Gelukkig werkten we net op dat moment ook onze webwinkel af, en die was meteen een groot succes. Mensen kopen sinds de coronacrisis massaal nieuwe fietsen, zowel E-bikes, gewone fietsen als racefietsen. Het mooie weer maakt het plaatje helemaal compleet. Klanten keken nog wel naar de prijs, maar het was vaak belangrijker dat de fiets onmiddellijk leverbaar was. Bij onze leveranciers werd het aanbod immers ook alsmaar kleiner.”

Nieuwe locatie

“Toen de winkels weer de deuren mochten openen, konden ook wij eindelijk starten met onze pop-up-store. We konden de huur al verlengen van eind juni naar eind augustus of zelfs september. De pop-up is nu al een groot succes, we gingen daarom op zoek naar een nieuwe locatie voor 2021. Die vonden we ook, wat verderop in dezelfde winkelstraat. We zijn nog niet meteen weer weg uit Willebroek!”

Je vindt de pop-upwinkel van Topvélo in de Overwinningstraat 43 in Willebroek, elke woensdag en zaterdag van 10 tot 16 uur.