Toegangscontrole, beurtrol en eenrichtingsverkeer: reeks veiligheidsmaatregelen voor woensdagmarkt Els Dalemans

19 mei 2020

10u32 3 Willebroek De wekelijkse markt zal op woensdag 20 mei weer het centrum van Willebroek inpalmen. Wegens de coronacrisis moeten de marktkramers en bezoekers rekening houden met een reeks veiligheidsmaatregelen.

“Omdat we willen dat iedereen veilig op de markt kan werken en kopen, werkten we een marktplan uit dat voldoet aan de strikte voorwaarden. Er komen twee toegangspoorten met toegangscontrole, aan de Stationsstraat en het August Van Landeghemplein. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er niet meer dan 300 bezoekers tegelijk op het parcours van de markt worden toegelaten”, zeggen burgemeester Eddy Bevers (N-VA) en schepen van Lokale Economie Ilse Lenvain (N-VA).

Omdat de 50 kramen niet op hun gewoonlijke plaats zullen staan, hebben we een grondplan gemaakt waarop de kramen duidelijk staan aangeduid. Zo kunnen bezoekers nog gerichter winkelen schepen van Lokale Economie Ilse Lenvain (N-VA)

Eenrichtingstraject

“Ook werd een eenrichtingstraject uitgestippeld, marktbezoekers moeten deze looproute volgen en voldoende afstand houden. We vragen iedereen ook om zo snel en efficiënt mogelijk boodschappen te doen. Bezoekers komen individueel, dus niet met het hele gezin of vrienden, naar de markt en niet langer dan noodzakelijk. Het is ook verboden om voedsel ter plaatse op de markt op te eten. Een overzicht van alle maatregelen vind je op een affiche aan elk marktkraam. Daarop zal ook aangegeven zijn wat het maximumaantal mensen is dat tegelijk mag aanschuiven aan dat bepaalde kraam.”

“We hebben in overleg met de marktkramers een beurtrol afgesproken, omdat er telkens maar 50 kramen op de markt aanwezig mogen zijn. Om deze kramen voldoende te spreiden, zal de Nieuwstraat tussen het Louis de Naeyerplein en de Groene Laan tijdelijk ook een deel van de marktzone worden. Omdat de 50 kramen niet op hun gewoonlijke plaats zullen staan, hebben we een grondplan gemaakt waarop de kramen duidelijk staan aangeduid. Zo kunnen bezoekers nog gerichter winkelen.”

Autovrij

De Willebroekse woensdagmarkt start op woensdag 20 mei om 8 uur en sluit om 12.30 uur. Om de opbouw vlot te laten verlopen, worden de straten en pleinen op het traject eenmalig al vanaf dinsdagochtend autovrij gemaakt.