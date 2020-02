Tineke Zwaan palmt bib in met olieverf en grafisch werk Els Dalemans

03 februari 2020

17u59 0 Willebroek De komende vijf weken palmt kunstenares Tineke Zwaan de muren van de Bornemse bib in met haar figuratieve werk.

“Tineke maakt al meer dan 50 jaar kunst. Ze volgde les in het deeltijds kunstonderwijs, eerst volgde ze er de richting schilderen met olieverf. Daarna kwam er ook vrije grafiek bij, zo zitten er nu ook litho en etsen in haar portfolio. Tineke verwerkt steeds persoonlijke zaken in haar werk: dingen die haar raken uit haar onmiddellijke omgeving, zoals de ziekte van haar man, de kleinkinderen, haar familie...”, somt Heleen Van Aken van de Bornemse bib op.

“Tineke stelde al verschillende keren tentoon, ook in onze gemeente. In 2009 hing haar werk bijvoorbeeld nog een tijdje in het gemeentehuis van Bornem. Ook naar de bibliotheek bracht de kunstenares zowel olieverfschilderijen als grafisch werk mee. Het werk van Tineke Zwaan bewonderen kan nog tot en met zaterdag 7 maart, tijdens de openingsuren van de bib.”