Tiener krijgt opschorting voor het verspreiden van naaktfoto’s van ex-liefje Tim Van Der Zeypen

17 juni 2020

08u00 0 Willebroek Een negentienjarigen jongeman uit Willebroek is door de rechtbank in Mechelen schuldig bevonden aan het verspreiden van naaktfoto’s. Het ging om foto’s van zijn ex-liefje. De jongeman kreeg een opschorting van straf.

Eén van de slachtoffers, een vijftienjarig meisje uit Bornem, stapte vorig jaar naar de politie. Het meisje vertelde de politie dat ze verschillende foto’s had gekregen waarin de beklaagde in bad zat of in zijn onderbroek stond. Er was ook sprake van een filmpje waarin hij zichzelf bevredigde. “Er werd ook gevraagd om gelijkaardige foto’s en filmpjes door te sturen maar het tienermeisje ging hier niet op in”, klonk het bij het parket vorige maand.

Twee maanden na de eerste klacht van het vijftienjarige meisje, volgde er een tweede klacht binnen. Deze keer dat de negentienjarige een naaktfoto van een ander meisje (16) verspreid. Het ging om een meisje waarmee de tiener een kortstondige relatie had. De foto’s werden verspreid in een groepje met andere scholieren. Het parket vond de feiten bijzonder ernstig en vorderde een celstraf van achttien maanden effectief.

De rechtbank ging hier niet in mee. Zij veroordeelde de jongeman tot een opschorting. De jongeman wordt dus schuldig bevonden aan de feiten maar krijgt voorlopig nog geen straf. De feiten werden door de verdediging ook niet betwist maar wel gekaderd. “Hij voelde zich niet goed in zijn vel, werd gepest en heeft geprobeerd om aandacht te krijgen. Op een fout manier”, zei zijn advocate. “De meisjes zijn ook nooit gedwongen geweest.”