Tachtiger terug voor de rechter na bedreigen van buurman TVDZM

06 september 2019

14u45 0 Willebroek De 81-jarige Jean B. uit Willebroek mocht het vrijdagochtend opnieuw komen uitleggen aan de rechter. In december 2017 werd de tachtiger schuldig bevonden voor bedreiging. Zo had hij een briefje naar een buurman gestuurd waarin hij aankondigde dat hij diens stal in brand zou steken.

De twee hebben al vijftien jaar ruzie met elkaar. Dit door een aanslepende ruzie over een boom en bouwgrond. Begin 2017 escaleerde de ruzie en werd het briefje verstuurd. De man zelf ontkende steeds dat hij het briefje had geschreven. Volgens hem had zijn buurman dat zelf geschreven. Een schriftdeskundige sprak dat tegen. De rechter had hem eind 2017 veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met probatieuitstel. Hij moest een cursus gaan volgen bij de justitie-assistent. “Hij is vijf keer opgedaagd maar vroeg dan zelf om de begeleiding stop te zetten, omdat hij niet akkoord was met het vonnis en de feiten nog steeds ontkende”, klonk het bij openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. Het vonnis werd herroepen door de probatie-commissie en zo kwam de zaak opnieuw bij de rechter terecht. De 81-jarige woonde het proces zelf bij, maar liet zich bijstaan door een advocaat. “Alle andere voorwaarden heeft hij perfect nageleefd. Ook het contactverbod”, zei de advocate van de tachtiger. Zij pleitte voor geen nieuwe straf. Vonnis volgt op 2 oktober.