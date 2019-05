Tabaksdieven per toeval geklist omdat ze richtingaanwijzer niet gebruiken TVDZM

30 mei 2019

10u00 0 Willebroek Het Mechelse gerecht heeft vier mannen aangehouden op verdenking van een winkeldiefstal. Het viertal ging ervandoor met roltabak. Opmerkelijk is dat ze konden worden opgepakt nadat ze hun richtingaanwijzer niet hadden gebruikt.

“Omstreeks 16 uur woensdag merkten onze collega’s op de Mechelsesteenweg een personenwagen met Duitse nummerplaten op. Het voertuig had net een landbouwvoertuig ingehaald op een onvoorzichtige manier en zonder gebruik te maken van richtingsaanwijzers”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De agenten gingen in de achtervolging en konden de auto aan de kant zetten in de Molenbeekstraat.

Viertal

In het voertuig zaten vier mannen tussen de dertig en 42 jaar oud. Ze zijn volgens de politie allen woonachtig in Moeskroen maar hebben de Georgische en Russische nationaliteit. “De vier konden geen verklaring geven van hun aanwezigheid in de regio”, gaat Van de Sande verder. “In de auto werd een koeltast gevonden die bedekt was met aluminiumfolie om het beveiligingssysteem in winkels te omzeilen.”

78 pakketjes

Bij het doorzoeken van de wagen troffen de agenten ook nog 78 pakketjes roltabak aan. Hiervan hadden de vier geen aankoopbewijs. Na verder onderzoek van de politie bleek de roltabak te zijn gestolen in een grootwarenhuis in Willebroek