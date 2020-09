Supermarktketen Albert Heijn opent winkel in Willebroek: “Band met de buurt is belangrijk” Els Dalemans

14 september 2020

19u17 12 Willebroek Albert Heijn, de grootste supermarktketen van Nederland, opent in november een nieuwe winkel in Willebroek. “We gaan nu al op zoek naar zo’n veertig nieuwe medewerkers, en hopen hen vooral in de buurt te kunnen vinden”, zegt Ann Maes van AH.

Albert Heijn heeft bijna 1.000 winkels in Nederland, in België telt de keten ondertussen ook al enkele tientallen filialen. Half november hoopt het bedrijf ook van start te gaan in Willebroek. “We vonden een geschikt pand in het gebouw van de voormalige ‘Carrefour Market’ tussen de Dendermondsesteenweg en de Nachtegaalstraat. Die winkel sloot net de deuren, wij waren op dat moment net op zoek naar een geschikte plek in de Kanaalgemeente”, zegt Maes.

Nederlandse assortiment

“We doen immers regelmatig een marktonderzoek, om uit te vissen waar we best nieuwe filialen kunnen openen. Willebroek kwam enorm positief uit die studie. Het gebouw ligt er vlakbij enkele andere supermarkten, maar dat zien we eerder als een voor- dan een nadeel. Voor de klanten is het handiger om maar naar één locatie te moeten rijden, wij onderscheiden ons net door de unieke mix van de Belgische klassiekers en het Nederlandse assortiment dat je niet meteen elders vindt. Die combinatie werkt.”

Vertraging door corona

“We hopen de deuren van onze nieuwe winkel over enkele weken te kunnen openen. Het pand moet nog verbouwd en ingericht worden, en de coronacrisis en bijhorende maatregelen zorgden de voorbije maanden elders ook al voor vertraging. Daarom zijn we wat voorzichtiger in onze timing, maar we mikken toch op half november voor de officiële opening. We zijn ondertussen ook gestart met de rekrutering van zo’n 40 nieuwe werknemers, zij komen bij voorkeur uit de regio. We vinden de link tussen onze winkel en de buurt immers heel belangrijk.”