Studenten 'Beeldende Kunsten' palmen muren van Seniorplaza in met duo-tentoonstelling Els Dalemans

21 februari 2020

16u58 0 Willebroek Nog tot en met 30 april kan je in de gebouwen van Seniorplaza in Willebroek een nieuwe tentoonstelling ontdekken. Dit keer slaan twee studenten aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Mechelen de handen in elkaar: Ann Matheus en Liesbeth Slachmuylders.

“Ann en Liesbeth doorliepen allebei alle mogelijke jaren: de basisopleiding en specialisatieopleiding, vorig jaar startten ze samen in de afdeling ‘cross-over’”, zegt An Brusselmans van Seniorplaza.

“In het werk van Liesbeth staat de mens centraal, in alle vormen en gedaanten. Als afstudeerproject van de specialisatieopleiding koos zij voor ‘frivole dames van de jaren dertig’, haar inspiratie haalde ze onder andere bij de eerste romantische foto’s die ingekleurd werden. Ze start steeds met acrylverf om daarna de details te schilderen met olieverf.”

“Bij Ann is het menselijke gelaat een inspiratiebron, en ze combineert dit met een studie naar verschillende materialen en spelen met verf. Haar combinatie van acryl- en lakverf, gemengd met medium, binder of polyfilla geeft dan ook een uitzonderlijk resultaat.”

De duo-tentoonstelling is gratis te bezoeken tot 30 april 2020 in de gebouwen van OTV/Seniorplaza, Overwinningsstraat 133 in Willebroek.