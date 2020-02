Startende kinderdagverblijven krijgen subsidies Els Dalemans

18 februari 2020

13u52 3 Willebroek Willebroek gaat subsidies uitreiken aan startende kinderdagverblijven in de Kanaalgemeente. “Er is nood aan meer flexibele kinderopvang, we willen ook graag een betere spreiding”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

“We voorzien een jaarlijkse geldsom van 9.500 euro, die we zullen verdelen over verschillende startende kinderdagverblijven. We plannen een reglement met een puntensysteem, op basis daarvan maken starters kans op meer of minder subsidies. Met deze nieuwe subsidie willen we het tekort aan flexibele kinderopvang in onze gemeente wegwerken.”

“Het zou ook mooi meegenomen zijn als we via deze weg meteen voor een betere spreiding van kinderopvang op Willebroeks grondgebied kunnen gaan. Een heleboel initiatieven maken kans op deze subsidie, ik denk bijvoorbeeld ook aan scholen die na de uren een vorm van kinderopvang organiseren.”