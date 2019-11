Sportclub van zieke Niena steunt Diabetesliga met 'Gymnastiek for Life’ Els Dalemans

21 november 2019

15u16 10 Willebroek ‘Gymnastiek for Life’, zo heet de actie waarmee het Team Tumbling van de Willebroekse sportclub KWTV geld inzamelt voor de Diabetesliga. “Onze tumblinggymnaste Niena De Meester (13) kreeg drie jaar geleden de diagnose Diabetes Type 1. Ze mocht haar favoriete sport blijven uitoefenen, maar moet altijd waakzaam blijven. Niena krijgt veel steun van de Diabetesliga, wij willen graag iets terugdoen.”

“Toen ik tien jaar oud was, had ik regelmatig last van erge buikpijn. Na een reeks onderzoeken bleek dat ik de ziekte ‘diabetes’ heb, wat wil zeggen dat mijn lichaam niet genoeg van het hormoon insuline aanmaakt. Ik kreeg toen heel wat advies en hulp van de Diabetesliga, neem ook regelmatig deel aan allerlei activiteiten en ga jaarlijks mee op kamp”, zegt Niena.

Team Tumbling

“Gelukkig mocht ik ook na mijn diagnose blijven sporten, want bewegen is voor diabetespatiënten heel belangrijk. Ik ben al tien jaar aangesloten bij de Willebroekse sportclub KWTV, waar ik nu deel uitmaak van het ‘Team Tumbling’. We trainen niet alleen, maar nemen ook deel aan wedstrijden, en ik doe dit dolgraag. Maar onbezorgd sporten is niet mogelijk: ik moet altijd opletten.”

Druivensuiker

“Voor het sporten probeer ik genoeg te eten, omdat ik meer ga verbruiken. Tussen de oefeningen door moet ik mijn insulineniveau regelmatig meten. Als het niveau te hoog of te laag staat, moet ik ingrijpen door bijvoorbeeld druivensuiker te eten. Let ik niet goed op, dan komt de harde buikpijn terug. Ik ben altijd aan het puzzelen, meten, opvolgen en bijsturen. Maar er is ook vooruitgang: vroeger moest ik elke keer in mijn vinger prikken om te meten, nu kan ik de schommelingen opvolgen via een app op mijn gsm-toestel.”

‘Gymnastiek for Life’

Dijn de vriendinnen van Niena en de leiding bij KWTV zijn erg betrokken bij haar ziekte. “We houden Niena toch altijd iets meer in de gaten, want we willen niet dat ze plots onwel wordt. Omdat we graag meer willen doen, groeide het idee om geld in te zamelen voor de Diabetesliga. We organiseren daarom ‘Gymnastiek for Life’: de gymnasten laten zich sponsoren om turnbewegingen uit te voeren: salto’s, flikflak, …. Zelfs onze kleutertjes helpen mee, zij kunnen immers al een mooie koprol maken”, zegt hoofdtrainer Tumbling Geert De Vos.

Special guest

“De gymnasten die zich lieten sponsoren, zullen de gekozen turnbewegingen uitvoeren tijdens het grote slotevent van ‘Gymnastiek for Life’op zaterdag 21 december vanaf 13 uur in sporthal De Schalk in Willebroek. We krijgen daar bezoek van een ‘special guest’: we verwachten Tachina Peeters, al enkele jaren dé absolute Belgische topper binnen het tumblingwereldje. Er zal kinderanimatie zijn, en een kraampje waar we allerlei lekkers verkopen voor het goede doel.”

Suikervrije muntjes

“Wie Niena en de Diabetesliga liever op een andere manier steunt, kan suikervrije muntjes of een toffe balpen aankopen. Je kan deze spullen kopen via de leiding van KWTV-afdelingen, tijdens onze trainingen, op de kerstmarkt in Willebroek op 15 december en natuurlijk ook tijdens het slotevent op 21 december. Vrije giften zijn mogelijk op het rekeningnummer dat speciaal voor deze gelegenheid werd geopend: BE49 0018 7433 8171.”