Sp.a vraagt heropening van station Blaasveld: “Verkeersdruk zal nog toenemen door sluiting overweg Tisseltbaan”

Els Dalemans

02 juli 2019

17u59 16 Willebroek De Willebroekse sp.a-fractie vreest dat de verkeersdrukte in deelgemeente Blaasveld nog zal toenemen als de NMBS de overweg in de Tisseltbaan definitief sluit. “Onze andere wegen zijn al verzadigd, we vragen de NMBS beter om dit plan te schrappen, of het treinstation in Blaasveld opnieuw te openen”, zegt gemeenteraadslid Georges Meeus (sp.a).

De NMBS wil de overweg in de Tisseltbaan, op de grens van Heffen (Mechelen) en Blaasveld (Willebroek), definitief sluiten in in 2020. “Net vonden nog werken plaats aan deze overweg, en werd de Tisseltbaan gedurende twee weken tijdelijk afgesloten. Meteen nam de drukte toe in onder andere de rustige Klaterstraat. De inwoners daar stelden een petitie op, met de vraag om hun straat in de toekomst doodlopend te maken. Enkel door op het einde een afsluiting te plaatsen, kunnen we vermijden dat iedereen deze straat gaat gebruiken om naar de N16 te rijden”, zegt Meeus.

Wegen verzadigd

“Dit lijkt ons sowieso een goed idee, maar dan gaan de wagens toch weer een andere uitweg zoeken en verplaatst het probleem zich. Onze wegen zijn nu al verzadigd, het is dagelijks filerijden in de richting van Mechelen. We zouden beter vanuit Willebroek aan de NMBS en de Vervoersregio Mechelen de vraag stellen om ofwel deze plannen te schrappen, ofwel het oude treinstation van Blaasveld (dat in 1984 werd gesloten, red.) weer te heropenen. Alleen zo kunnen we de verkeersdruk weer doen dalen.”

“De NMBS meldde al in 2012 dat men de overweg aan de Tisseltbaan, net als vele andere overwegen in het land, wil sluiten om de veiligheid te verhogen. Wij vroegen sowieso eerst om een alternatief voor de fietsers en voetgangers én voor de landbouwers omdat zij niet met een tractor over de N16 mogen”, zegt mobiliteitsschepen Luc Spiessens (N-VA).

“Als alternatieve route voor wagens werden de Mechelsesteenweg en Schoondonkweg aangeduid. In 2012 was er - terecht - ook al sprake van het afsluiten van de Klaterstraat. We zullen dit tijdig bespreken en regelen met onze buren in Mechelen.”

“Bovendien zouden ook wij het station van Blaasveld graag weer heropend zien. Wij zien dat Blaasveld sterk aan het groeien is: het aantal inwoners en bedrijven neemt er alsmaar toe. Daarom zouden we de NMBS als tussenoplossing niet om een volwaardig station maar wel om een stopplaats willen vragen, en we zullen dit dossier ook meenemen naar de Vervoersregio Mechelen.”