Sp.a en VIVA-SVV schenken 355 rozen aan woonzorgcentrum Ten Weldebrouc Els Dalemans

01 mei 2020

21u03 0 Willebroek Sp.a Willebroek en de lokale afdeling van vrouwenvereniging VIVA-SVV trokken vrijdag naar woonzorgcentrum Ten Weldebrouc. Naar jaarlijkse gewoonte deelden ze er tientallen rode rozen uit, maar dit jaar kregen niet alleen de bewoners een bloem.

“Naar aanleiding van de coronacrisis gingen we een stapje verder, en hebben we op deze feestdag ook alle zorgverleners en al het personeel van Ten Weldebrouc letterlijk in de bloemetjes gezet. Dit verdienen ze dubbel en dik: omwille van hun professionele inzet en enorme doorzettingsvermogen in deze moeilijke periode, en omwille van alle warme zorgen en verwennerijen naar de bewoners toe”, zegt Ingrid Verschueren van sp.a Willebroek.

“Door de strenge coronamaatregelen mochten we dit jaar spijtig genoeg niet zelf alle rozen uitdelen aan de bewoners. Ook die klus namen de zorgverleners voor hun rekening. Zij verspreidden maar liefst 355 bloemen over alle afdelingen. 1 mei is dan wel vooral het Feest van de Arbeid, dit jaar staat deze datum ook meer dan ooit in het teken van solidariteit. Alleen hiermee geraken we samen door deze bizarre coronatijden.”