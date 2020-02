Slijpmachine gestolen in bestelwagen TVDZM

07 februari 2020

In de Breendonkstraat heeft een dief twee slijpmachines uit een bestelwagen gejat. De dader is voorlopig spoorloos. Hij wordt opgespoord. Volgens de eerste vaststellingen van de politie van Mechelen-Willebroek was de bestelwagen niet-slotvast achtergelaten.