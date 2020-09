Skatepark op site De schalk op komst, ook nieuwe jeugdhuis krijgt er vaste stek Els Dalemans

08 september 2020

19u27 2 Willebroek Willebroekse skaters krijgen een nieuw skatepark op site De Schalk in Willebroek. Daar wordt op dit moment Willebroekse skaters krijgen een nieuw skatepark op site De Schalk in Willebroek. Daar wordt op dit moment gewerkt aan het ‘Huis van de Vrije Tijd’. “We willen het project uitwerken samen met de jongeren”, zegt schepen Murat Öner (CD&V). “We plannen op De Schalk ook nog steeds een lokaal voor jeugdwerking, en bespreken met Jeugdhuis Perron 4 de toekomst.”

De volstrekte verwaarlozing van het gemeentelijk skatepark, zo omschrijft onafhankelijk gemeenteraadslid Kevin Eeraerts de huidige situatie. “Ik ben ondertussen de tel kwijt, maar ik heb al ontelbare keren aangekaart dat skaten als sport compleet genegeerd wordt. De herstellingen aan het skatepark gebeurden tot nu toe steeds met een zo beperkt mogelijk budget”, aldus Eeraerts.

Meter hoog

“Het park is er nooit echt veilig geweest en het onkruid stond enkele weken geleden alweer een meter hoog. De jongeren startten zelfs een petitie, om het bestuur eindelijk zo ver te krijgen wat meer aandacht te besteden aan deze toch erg populaire sport in onze gemeente. Kan het gemeentebestuur, na de vele beloftes maar weinig actie, nu eens eindelijk werk maken van een nieuw en veilig skatepark voor deze groep?”

Nieuwe infrastructuur

“We beseffen dat de infrastructuur van het huidige skatepark volledig op is. We kunnen hier en daar nog kleine herstellingen doen, maar beseffen dat het hoog tijd is voor nieuwe skate-infrastructuur. We bekijken daarom de mogelijkheid om binnen het project ‘Huis van de Vrije Tijd’ op site de Schalk nieuwe skatemogelijkheden te voorzien”, reageert Öner.

Jongeren betrekken

“Waar dit skatepark precies zal worden ingericht, is afhankelijk van een aantal zaken. Zo willen we de gebruikers mee laten beslissen over de inrichting, moeten we kijken naar de beschikbare vrije ruimte, rekening houden met het financiële aspect… We gaan onze jongeren in de toekomst zeker betrekken bij de verdere uitwerking van deze nieuwe skate-infrastructuur.”

Nieuw jeugdhuis

Ook voor een nieuw jeugdhuis zal het gemeentebestuur nog steeds ruimte voorzien op Site De Schalk. “Wij vragen ons af wat er precies met deze ruimte gaat gebeuren, nadat Jeugdhuis Perron 4 eind 2019 de deuren sloot en de werking stopzette”, zegt gemeenteraadslid Jeroen Van Santvoort (sp.a). “Komt er een nieuw jeugdhuis? Zijn er nog stappen ondernomen om de jongeren weer samen te brengen, en een nieuwe werking op te zetten? Wat wordt anders de precieze invulling van de ruimte voor de jeugd op De Schalk?”

Najaar

“Er zijn geen wijzigingen aan de plannen voor site De Schalk, in het geheel is dus ook nog steeds een locatie voor een nieuwe jeugdwerking voorzien”, aldus Öner. “Wat de precieze invulling zal worden, zal afhangen van de plannen voor het nieuwe jeugdhuis-project dat zal worden opgestart. Er is met de jongeren van Perron 4 afgesproken om dit najaar samen verder te bekijken wat de opties zijn.”