Site Cash Fresh klaar voor verkoop en bebouwing: “Een park was nooit het plan” Els Dalemans

12 juni 2019

14u34 0 Willebroek De site van de voormalige Cash Fresh-supermarkt in het centrum van Willebroek is klaar voor verkoop. “We zoeken de geschikte ontwikkelaar voor een nieuw woonproject”, zegt bevoegd schepen Maaike Bradt (CD&V). Inwoners die vragen om het grasveld te behouden, vangen bot. “Het is altijd onze bedoeling geweest om hier opnieuw te bouwen.”

De gemeente Willebroek kocht de site Cash Fresh aan de Dendermondsesteenweg in 2010. Twee jaar later al wou men een samenwerking aangaan met een privé-investeerder voor de bouw van een seniorencomplex. Maar de provincie schrapte het dossier - volgens gouverneur Berx werden er fouten gemaakt - en het project werd afgevoerd. “In 2013 besloten we de gebouwen toch al te slopen, om leegstand en verval tegen te gaan. Op het terrein naast de watertoren werd gras gezaaid en het werd tijdelijk een groene plek in ons centrum”, zegt Bradt.

“Ondertussen werd achter de schermen gewerkt aan een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het gebied, en dat is nu klaar. Privé-investeerders kunnen projecten indienen, wij bekijken welk plan het beste past in de omgeving. Er mag niet meer pal aan de Dendermondsesteenweg gebouwd worden, maar meer achterin. We zien ook graag een trapsgewijs ontwerp, om zeker aan de watertoren niet te hoog meer te gaan. Zo leggen we een mooie link met het plein.”

800.000 euro

Enkele Willebroekenaars startten een petitie met de vraag om het huidige grasveld te behouden. “Dat is nooit onze bedoeling geweest: het gras werd enkel gezaaid om het geheel netjes te houden, niet om er een park aan te leggen. Tijdens het openbaar onderzoek kwam er ook geen protest, het dossier is nu rond en wordt op deze manier verder uitgewerkt. We hopen aan de verkoop van de grond toch zo'n 800.000 euro te verdienen”, besluit Bradt.