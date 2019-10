SiskArt leert je 'droedelen' tijdens creatieve workshops Els Dalemans

16u48 0 Willebroek De Willebroekse Siska Briffa breidt haar creatieve project ‘SiskArt’ uit met een reeks workshops. “Voortaan kan je niet enkel mijn creaties kopen, maar ook zelf leren ‘droedelen’ op vazen, ontbijtkommen en meer.”

“Droedelen is een vorm van tekenen met kleine krabbels en symbolen, die uit je pen vloeien zonder er echt bij na te denken. Met SiskArt maak ik heel persoonlijke, unieke stukjes. Ik upcycle porselein en keramiek uit kringloopwinkels, krijg regelmatig de opdracht om spullen ‘op maat’ te versieren zoals een schrift of agenda, ontwerp mijn eigen wenskaarten... Maar steeds meer kreeg ik de de vraag om ook droedel-workshops te organiseren.”

“Ik werkte daarom een aanbod met drie verschillende workshops uit. Zo kan je in groep een eigen vaas ontwerpen en versieren, of aan het ‘upcyclen’ gaan. Dit wil zeggen dat ik leuke tweedehandse spullen in porselein of keramiek meebreng, die door de deelnemers versierd worden. Tijdens de derde workshop kan je een gepersonaliseerde ontbijtkom, tas en bord creëren. Aan deze laatste workshop kan iedereen ouder dan 5 jaar deelnemen, het is dus ook een ideale activiteit voor kinderfeestjes. De andere twee cursussen zijn geschikt voor volwassenen. Ik denk dan aan verenigingen, verjaardagsfeestjes, een vrijgezellenavond...”

“Ik kom naar de gewenste locatie en breng zelf al het nodige materiaal mee, iedereen krijgt op het einde van de avond een afgewerkt product mee naar huis. Het is niét de bedoeling dat de deelnemers mijn stijl proberen te kopiëren. Ik leg de techniek uit en we oefenen samen, maar daarna kan iedereen met een droedelpen zijn of haar eigen gang gaan.”

www.siskartdesign.com