Shouldersurfer riskeert effectieve celstraf van twee jaar Tim Van Der Zeypen

08 juni 2020

17u15 0 Willebroek Danut C. uit Roemenië riskeert een effectieve celstraf van twee jaar cel. De Roemeen stond terecht voor de diefstal van een portefeuille uit de handtas van een vrouw. Met haar bankkaart ging hij vervolgens geld afhalen.

De feiten dateren van april 2019. De vrouw was toen boodschappen gaan doen in de supermarkt Lidl in Willebroek. Een dag na de boodschappen, en wanneer de vrouw geld wou gaan afhalen, merkte ze op dat haar portefeuille was verdwenen. “In totaal bleek er zo’n 4.100 euro frauduleus te zijn afgehaald met haar bankkaart”, klonk het bij het parket.

De vrouw bleek het slachtoffer te zijn geworden van een shouldersurfer. De verdachte kon worden geïdentificeerd op basis van camerabeelden en telefonie-onderzoek. “De man kon worden herkend. Hij werd eerder al gearresteerd voor gelijkaardige feiten in de supermarkt Aldi. Eveneens in Willebroek”, luidde het nog. “Op de beelden was ook duidelijk te zien hoe de beklaagde zijn slachtoffer in de gaten hield terwijl ze ging betalen.”

De man stuurde zijn kat naar de rechtbank en liet verstek gaan. De vrouw stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van 760 euro. “Het gaat om administratieve kosten omwille van het verlies van de identiteitskaart en haar rijbewijs alsook het vervangen van de portefeuille”, aldus de advocate van het slachtoffer. “Het gestolen geld wel inmiddels al vergoed door de bank.”

Een vonnis volgt op 29 juni.