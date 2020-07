Shouldersurfer krijgt één jaar cel Tim Van Der Zeypen

02 juli 2020

12u55 0 Willebroek Danut C. uit Roemenië heeft een celstraf van één jaar effectief gekregen. Hij moet ook een geldboete betalen van 1.200 euro. De Roemeen stond terecht voor de diefstal van een portefeuille uit de handtas van een vrouw.

Met haar bankkaart ging hij vervolgens geld afhalen. De feiten dateren van april vorig jaar. Het slachtoffer werd bestolen tijdens het uitvoeren van boodschappen in supermarkt Lidl in Willebroek. In totaal werd er volgens het parket zo’n 4.100 euro frauduleus afgehaald. De verdachte kon worden geïdentificeerd op basis van camerabeelden en telefonie-onderzoek. Hij werd herkend na een eerdere arrestatie voor gelijkaardige feiten in supermarkt Aldi in Willebroek. Aan het slachtoffer moet C. een schadevergoeding betalen van 760 euro.