Serviceclub Inner Wheel organiseert 'warmste wandeling’ Els Dalemans

02 december 2019

16u41 3 Willebroek De afdeling Boom-Willebroek van serviceclub Inner Wheel, de grootste internationale serviceclub van vrouwen, organiseert op zondag 8 december een ‘warmste wandeling’. Deze vindt plaats in domein Hazewinkel en het Blaasveldbroek, de opbrengst van het evenement gaat naar de Muco-vereniging.

“We kozen voor de Muco-vereniging, omdat deze organisatie patiënten met Mucoviscidose steunt – de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land. De vereniging onderhandelt ook met de overheid om de behandeling en de dure medicatie terug te betalen of om op zijn minst gedeeltelijk tussen te komen. Ook wetenschappelijk onderzoek en longtransplantaties worden door de vereniging gefinancierd”, zegt Simonne Delpierre van Inner Wheel Boom-Willebroek.

“Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te wandelen voor dit goede doel op zondag 8 december. Er zijn drie verschillende routes, met afstanden van 6, 11 of 17 km. Starten kan tussen 10 en 15 uur, het startpunt vind je in Domein Sport Vlaanderen aan de Hazewinkel-vijver. We voorzien een tussenstop in de blokhut aan het bezoekerscentrum van het Broek, waar je allerlei lekkers kan krijgen. Deelnemers betalen 5 euro, dat geld gaat volledig naar het goede doel.”

Het startpunt van de wandeling is Domein Sport Vlaanderen, Beenhouwerstraat 24, 2830 Heindonk (Willebroek).