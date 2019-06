Seniorplaza viert twee honderdjarigen: Mitje en Joanna zijn meteen ook oudste bewoners Els Dalemans

26 juni 2019

18u17 0 Willebroek Woonzorgcentrum Seniorplaza in Willebroek vierde woensdag feest. De 2 bewoonsters die dit jaar exact 100 kaarsjes uitblazen, werden in de bloemetjes gezet. Mitje en Joanna genoten van alle aandacht.

“Seniorplaza maakt deel uit van de Senior Living Group, en die organiseerde woensdag een verjaardagsfeest voor al haar honderdjarigen én 100-plussers. Wij vierden samen met alle bewoners, medewerkers en familieleden onze twee eeuwelingen Mitje De Visser en Joanna Van Houdt”, zegt coördinator Margot Sleebus.

“Mitje werd geboren in Willebroek en woonde er haar hele leven, Joanna is afkomstig uit Antwerpen en woonde jarenlang in Brussel. De dames zijn eigenlijk pas in juli en november jarig, maar we namen graag deel aan deze verjaardagsstunt. Dan vieren we later gewoon nóg eens feest.”

De Senior Living Group telt maar liefst 90 honderdjarigen, zij wonen verspreid over 51 woonzorgcampussen. De oudste bewoonster is 111 jaar oud en is op dit moment de oudste Belg.