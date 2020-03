Seniorplaza organiseert tweedehandsmarkt voor goede doel: “Sparen voor belevenistafel voor onze bewoners” Els Dalemans

05 maart 2020

19u13 0 Willebroek Het Willebroekse zorghotel Seniorplaza organiseert op zondag 22 maart de eerste editie van een ‘indoor tweedehandsmarkt’. De opbrengst gaat naar het goede doel. “We zamelen zo veel mogelijk geld in om voor onze bewoners een belevenistafel te kunnen kopen”, zegt coördinator Margot Sleebus.

“We broedden al een tijdje op het idee om een tweedehandsmarkt te organiseren, omdat kringloopspullen en hergebruik nu eenmaal heel populair zijn. De lente leek ons het ideale moment voor zo’n evenement: dan kan iedereen profiteren van de grote schoonmaak om eens wat spullen te verkopen of weg te schenken”, zegt Sleebus.

Belevenistafel

“Het inschrijvingsgeld van de standjes op deze markt gaat in onze spaarpot, want we willen héél graag een ‘belevenistafel’ kopen voor onze bewoners. Aan die verplaatsbare tafel met digitale tafelblad zijn heel wat activiteiten mogelijk, maar dit kost natuurlijk ook heel wat geld.”

Limoncello

“Daarom maakten we samen met onze bewoners ook lekkere Limoncello, die we tijdens de tweedehandsmarkt gaan verkopen. Tot slot zorgen we ook voor lekkere hapjes én onze cafetaria zal voor de gelegenheid geopend zijn.”

“Wie graag spullen doneert of zelf iets wil komen verkopen, kan contact opnemen via animatie@seniorplaza.be. Kopers zijn welkom op zondag 22 maart van 9 tot 15 uur in onze gebouwen in de Overwinningsstraat 133 in Willebroek.”