Schoolomgeving Sint-Joris krijgt ‘slimme zone 30’ Els Dalemans

21 augustus 2020

13u07 7 Willebroek Basisschool Sint-Joris in Blaasveld (Willebroek) krijgt een ‘slimme’ zone 30. In de schoolomgeving van de Mechelsesteenweg en Hinxelaar worden bij de start van het nieuwe schooljaar dynamische verkeersborden geplaatst, zodat de snelheid er kan worden aangepast bij het begin en einde van de schooldag.

“De ‘slimme zone 30-borden’ zijn borden die automatisch actief worden aan het begin en einde van de schooldag en tijdens de middag. Op alle andere momenten is het bord gedoofd en blijft de maximum toegelaten snelheid 50 km/u”, legt mobiliteitsschepen Luc Spiessens (N-VA) uit. “Op deze manier maken we de schoolomgeving veiliger en creëren we een duidelijk verschil voor alle weggebruikers: op de momenten dat er schoolkinderen in de buurt zijn is de maximumsnelheid 30 km/u, daarbuiten 50 km/u.”

Subsidies

“We kozen voor digitale borden met witte en rode ledverlichting, zodat ze ook bij slechte weersomstandigheden beter zichtbaar zijn voor automobilisten. Omdat de borden werken op zonne-energie, zullen ze ook bij een eventuele stroompanne altijd blijven functioneren. We konden voor dit project rekenen op een tegemoetkoming van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, de subsidie ‘veilige schoolomgevingen’ dekt zo meteen de helft van de gemaakte kosten.”