Schenken van zitpenningen aan goede doelen mondt uit in felle discussie: “Dit is verschil tussen symbolische daad en solidaire actie” Els Dalemans

29 april 2020

19u36 3 Willebroek De Willebroekse meerderheidspartijen schonken samen 3184,27 euro aan zitpenningen aan 2 lokale armoedeorganisaties. Op de cheque kon ook 10.000 euro staan, als de meerderheid het voorstel tot schenking van sp.a had gevolgd. “Dit is een duidelijk voorbeeld van het verschil tussen een symbolische daad en een solidaire actie”, zegt Marc De Laet. “Wij geven privé nog vele duizenden euro’s extra”, reageert burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

De fractieleiders van N-VA, CD&V en Open VLD overhandigden woensdagavond hun cheque aan de Willebroekse vzw’s Argos en ATD Vierde Wereld. “We willen graag ons steentje bijdragen en diegenen steunen die hard getroffen worden door de corona-crisis. Daarom schonken we 3184,27 euro aan zitpenningen aan lokale armoedeorganisaties. Er zal voor minstens evenveel geld aan corona-cadeaubonnen aangekocht worden bij onze Willebroekse handelaars en horecazaken”, zegt fractieleider Jeroen De Jonghe (N-VA).

Drievoud

De actie stuitte op protest bij de oppositiepartijen. Marc De Laet (sp.a) had immers een soortgelijk voorstel uitgewerkt, waarbij elk lid van de gemeenteraad en het bijzonder comité één zitpenning zou afstaan. Wie tweemaal presentiegeld ontvangt -zoals de voorzitter- zou het dubbele schenken en de leden van het schepencollege -die een loon ontvangen- zouden het drievoud bijdragen. De motie van De Laet werd echter niet mee goedgekeurd door de meerderheid.

Solidaire actie

“Ik betreur deze aanpak. We zouden samen maar liefst 10.000 euro kunnen schenken aan deze twee Willebroekse organisaties. Met de constructie die de meerderheid op tafel legt, geven we echter maar 6.000 euro. Dit is het verschil tussen een symbolische daad en een solidaire actie. Nu weet heel Willebroek ook meteen dat de leden van de meerderheid die meer verdienen dan de rest van de gemeenteraad, niet persé meer willen afgeven. Het is enorm triest dat men zelfs in deze tijden dit politieke spel wil spelen. Wij zullen daarom zelf wel onze eigen zitpenningen doorstorten.”

Corona-cadeaubonnen

“Wij kiezen vanuit de meerderheidspartijen liever voor één uniforme bijdrage voor iedereen in plaats van een ingewikkelde apothekersrekening afhankelijk van mandaten en functies”, verdedigt De Jonghe. “Dit is een symbolische collectieve actie, maar bovenop dit bedrag is iedereen vrij om zelf acties te organiseren, schenkingen te doen of bons aan te kopen. Heel wat leden van de gemeenteraad en het schepencollege gaven individueel al veel méér uit dan wat in de motie staat. Zo staat onze burgemeester 1.000 euro van zijn loon af aan deze goede doelen, en vraagt hij voor zijn verjaardag begin mei enkel corona-cadeaubonnen als geschenk.”