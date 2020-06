Sancta Maria basisschool zwaait juf Erna uit: “Corona zorgde voor rare afsluiter van loopbaan” Els Dalemans

30 juni 2020

17u39 7 Willebroek Met een optocht door Willebroek en een feest op school namen de leerlingen en leerkrachten van basisschool Sancta Maria in de Breendonkstraat afscheid van Erna De Kunst (60). Zij startte 40 jaar geleden als leerkrachte op de school, sinds 13 jaar is ze directeur. “Het team en de kinderen ga ik missen, de stress van de job helemaal niet.”



Met een gocart werd Erna De Kunst dinsdagochtend thuis opgepikt, op de route naar school werd ze uitgezwaaid door haar 250 leerlingen en hun ouders, de leerkrachten en heel wat oud-leerlingen. “Ik wist dat er iéts op til was, maar zo’n erehaag had ik niet verwacht. Door de coronamaatregelen moest ons team creatief zijn, met deze bijzondere fietstocht kon ik iedereen vanop afstand toch nog een keertje zien. Ook van het feestje achteraf op school heb ik met volle teugen genoten”, zegt De Kunst.

Tussenstop

Zij startte haar carrière in Sancta Maria in 1979. “Ik kon meteen fulltime aan de slag als lerares, Sancta Maria was toen een klein schooltje met 2 kleuterklassen en 2 klasjes in de lagere school. Er was géén eetzaal, géén turnzaal…. Na een kleine tussenstop in onze andere vestiging keerde ik hier terug als directeur. Door de jaren heen zag ik ons kleine schooltje alsmaar groeien, er kwamen zowel gebouwen als leerlingen bij. Op dit moment lopen hier 250 kinderen school.”

Tandje bijsteken

“De coronacrisis zorgde voor een rare afsluiter van de loopbaan van De Kunst. “Rustig uitbollen was er niet bij, we moesten de voorbije maanden net nóg een tandje bijsteken om alle kinderen te bereiken en alles vlot te organiseren. Ik heb deze job altijd heel graag gedaan, maar jaar na jaar kwam er alsmaar meer administratie en stress bij. Ik zat vaak hele dagen aan mijn computer, terwijl ik liever meer tijd had geïnvesteerd in het coachen van leerkrachten, het sturen van het team, het contact met de kinderen…”

Lange reis

“Net dat menselijk contact maakt deze job zo leuk, dat is ook wat ik ga missen. Sancta Maria zal daarom nog altijd op mijn kunnen rekenen wanneer nodig: om mee te gaan fietsen, de kinderen voor te lezen, een handje te helpen bij het spaghettifestijn of de kerstmarkt... Maar ik wil graag ook meer tijd vrijmaken voor mijn kleinkinderen, die ik nu véél te weinig zie. In september plan ik bovendien een lange reis, de allereerste ooit buiten de schoolvakanties!”