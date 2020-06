Sacchetti’s viert 20ste verjaardag met ‘afhaaltaart’: “Groot verjaardagsfeest afgelast door coronacrisis” Els Dalemans

01 juni 2020

14u33 0 Willebroek Horecazaak Sacchetti’s uit Klein-Willebroek bestaat op maandag 1 juni exact 20 jaar. “We hadden een groot feest gepland voor onze bijzondere verjaardag, maar moesten dat annuleren door de coronacrisis. Daarom deelden we honderd stukken ‘afhaaltaart’ uit aan onze klanten, zo konden we hen toch bedanken voor de voorbije jaren”, zegt Bram Brion.

“Sacchetti’s ging van start als dessertcafé, maar door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot een volwaardig restaurant. Mijn moeder hielp mij twee decennia geleden opstarten, ook mijn vrouw leerde ik in onze keuken kennen als medewerkster van het eerste uur. Nu 20 jaar later, tot voor de coronacrisis, draaiden we met een ploeg van 6 voltijdse personeelsleden en een 15-tal studenten en flexi-jobbers. Wat er na deze lockdown komt, is nog afwachten”, zegt Brion.

Zelfgemaakt schepijs

“Door de ligging in dit populaire toeristische dorpje heeft Sacchetti’s, net als de horecazaken aan zee, de start van het zomerseizoen al helemaal gemist. Ik vrees dat we pas in het najaar weer op volle toeren kunnen draaien, maar dan is het hoofdseizoen achter de rug. We konden de voorbije weken gelukkig terugvallen op onze ‘roots’, door ons zelfgemaakt schepijs te blijven verkopen. Ook werden we even de lokale bakker van de Klein-Willebroekenaren en boden we dagelijks een ‘dagschotel’ aan. Zo zorgen we meteen voor wat sociaal contact, nu het hier zo stil is.”

Afhaaltaart

Ook de twintigste verjaardag van de horecazaak viel in het water door de coronacrisis. “Ik had een groot feest in gedachten: een diner op een boot met alles erop en eraan. Dat kan en mag voorlopig nog niet, daarom bestelden we een grote taart. We nodigden onze klanten via sociale media uit om - zonder verdere aankoopverplichting - een stukje ‘afhaaltaart’ te komen oppikken. Zo konden we toch een béétje samen vieren. Want helemaal geen leven in de brouwerij: da’s niks voor ons.”