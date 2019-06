RYAC viert 90ste verjaardag van voorzitter met verrassingsfeest: “Hij mag nog jaren aan het roer blijven!” Els Dalemans

05 juni 2019

20u10 0 Willebroek De Willebroekse vereniging ‘Rupel Yacht Club’ (RYAC) vierde woensdag een bijzonder man. Voorzitter Jan Van hooymissen blies maar liefst 90 kaarsjes uit, de club vierde die bijzondere verjaardag met een groot verrassingsfeest.

“We wilden Jan graag bedanken voor zijn inzet, en riepen de hulp in van zijn vrouw en dochter om een verrassing voor te bereiden. Zij lokten hem woensdagmiddag met een smoes naar de club, waar we met het bestuur aan boord gingen van de Vrouwe Nele. Met die tweemaster vaarden we de Schelde op en lieten we ons aan boord culinair verwennen. Terug in Klein-Willebroek was ons clubhuis het decor van een grote receptie voor Jan, met wel 100 genodigden. Jan had gelukkig geen énkel vermoeden, hij was dan ook echt verrast en heeft de hele dag zitten stralen”, zegt ondervoorzitter van RYAC Marc Vlogaert.

“Jan is één van de mede-oprichters van RYAC en sindsdien ook altijd lid van het bestuur. Sinds 2014 is hij onze voorzitter, en ondanks zijn uitzonderlijke leeftijd bestuurt hij het geheel fantastisch op financieel, emotioneel, vriendschappelijk … vlak. Ik ben zijn ondervoorzitter, en we zijn een geweldig duo. Van mij mag Jan er gerust nog 10 jaar bijdoen!”