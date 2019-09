Royal Broken-Wings organiseert modelluchtvaartshow en spectaculaire nachtvlucht Els Dalemans

04 september 2019

10u35 0 Willebroek De Willebroekse club Royal Broken-Wings organiseert voor het 41ste jaar op rij haar modelluchtvaartshow. Die vindt plaats op zondag 8 september, maar het feestje in Tisselt start al op vrijdagavond met een nachtelijke vlucht.

“Royal Broken-Wings is één van de oudste modelvliegclubs in België, met ongeveer 80 leden. We vierden vorig jaar onze 40ste verjaardag, maar de weergoden waren ons allesbehalve goedgezind. Het evenement viel in het water, daarom schotelen we de bezoekers dit jaar hetzelfde programma voor als in 2018”, klinkt het.

‘Propeller Party’.

“We gaan al van start op vrijdagavond 6 oktober, met onze ‘Propeller Party’. Tijdens een spectaculaire nachtshow vliegen onze piloten met hun LED-verlichte toestellen over het terrein. Daarna zorgen een dj en liveband ‘Last Chance’ voor de nodige dansmuziek. We starten om 20.30 uur, de inkom is gratis.”

“Op zaterdagvoormiddag organiseren we een ruilbeurs, een interessante plek voor mensen die geïnteresseerd zijn in modelbouw.”

“We sluiten het feestweekend zondagmiddag af met onze bekende modelluchtvaartshow, van 12 tot 18 uur. Ook dit keer verwachten we een honderdtal piloten, niet alleen uit België maar ook uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland. De deelnemers tonen hun kunnen met hun verschillende toestellen: schaalmodellen, zwevers, oldtimers, jets, helikopters en nog veel meer.”

Het feestweekend vindt plaats op de terreinen van Royal Broken-Wings in de Wolvenweg in Tisselt (Wilelbroek).