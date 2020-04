Rotary deelt viooltjes uit aan zorgverleners en ondersteunende personeel Tim Van Der Zeypen

15 april 2020

Rotary Willebroek Klein-Brabant heeft zo’n zevenhonderd viooltjes uitgedeeld aan het personeel van zorginstellingen voor mensen met een beperking. “Met deze actie willen we ook het personeel van zorginstellingen voor mensen met een beperking en ondersteunend gemeentepersoneel in de bloemetjes zetten”, zegt voorzitter Tom De Smet. Onder meer het personeel van Flegado, Huize Eyckerheyde, t’Onzent, De Steiger, De Meerpaal en Flexpack kregen bloemen overhandigd maar ook het gemeentepersoneel van Puurs-Sint-Amands en Bornem. De dankbaarheid bij alle ontvangers is groot. “Het is ontzettende fijn dat Rotary Willebroek Klein-Brabant de boodschap van dankbaarheid en respect uit naar al het personeel”, klinkt het éénduidig vanuit alle organisatieverantwoordelijken.