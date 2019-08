Roemeense koperdieven blijven aangehouden TVDZM

12 augustus 2019

08u20 0 Willebroek De Onderzoeksrechter in Mechelen heeft afgelopen weekend de aanhouding van drie Roemenen verlengd. Het trio werd in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt in de buurt van het station van Willebroek. Zij worden verdacht van bendevorming en diefstal.

Omstreeks 3.00 uur ’s nacht ontving de politie een storingsmelding. Niet veel later kon een patrouilleploeg van de politiezone Mechelen-Willebroek in de Jozef Wautersstraat een bestelwagen opmerken. Nadat ze die aan de kant zette, hadden de drie inzittenden geen uitleg voor hun aanwezigheid. “In de wagen werden koperen kabels aantroffen. De drie verklaarden dat de kabels afkomstig waren uit Roemenië maar in het station van Willebroek werd wel degelijk een diefstal vastgesteld”, luidde het eerder in een mededeling van het parket. De drie werden meegenomen naar het politiekantoor en verhoord. In de loop van het weekend werden de drie voor de onderzoeksrechter gebracht. Die besloot om de drie verdachten tussen de 29 en 34 jaar oud onder aanhoudingsmandaat te plaatse. Zij zullen binnenkort voor de raadkamer moeten verschijnen. Het onderzoek naar de feiten wordt intussen verder gezet door de Antwerpse Spoorwegpolitie.