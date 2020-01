Restauratie van Sint-Niklaaskerk en heraanleg omgeving in zicht Els Dalemans

07 januari 2020

13u03 0 Willebroek De gemeente Willebroek plant deze legislatuur de verdere restauratie van de Sint-Niklaaskerk in het centrum. “We willen meteen ook de omgeving van de kerk onder handen nemen”, zegt cultuurschepen Maaike Bradt (CD&V).

“Zo’n tien jaar geleden werden de toren en het dak van onze Sint-Niklaaskerk al volledig vernieuwd. Nu willen we graag de muren onder handen nemen, zodat het beschermde monument daarna weer volledig in orde is. Alle voorbereidingen in het restauratiedossier zijn rond, we wachten nu alleen nog op groen licht voor de nodige subsidies”, zegt Bradt.

“We schatten de kost van de werken op zo’n 2 miljoen euro, en hopen 1,6 miljoen te kunnen recupereren. Gemeente Willebroek zou op die manier maar 400.000 euro moeten ophoesten. Samen met de renovatie van de kerk, willen we graag meteen ook de omgeving onder handen nemen. We plannen de vernieuwing van de volledige zone tussen de gevels in de Kerkstraat, met inbegrip van het plein aan de kant van de Torenstraat.”