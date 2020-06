Restaurant ‘De Broertjes’ opent deuren aan Fort van Breendonk: “Nieuw concept voor Willebroek”

Els Dalemans

04 juni 2020

18u06 1 Willebroek Na zeven weken vertraging is het eindelijk zover: de nieuwe horecazaak ‘De Broertjes’ mag de deuren openen aan het Fort van Breendonk in Willebroek. “We hebben het geheel volledig verbouwd, en verwelkomen onze eerste gasten graag op 10 juni. Het concept is uniek in Willebroek: voor een vaste prijs kies je onbeperkt uit tientallen kleine gerechtjes”, zeggen Philip Bolle en Bart Kastner.

Bolle en Kastner startten met De Broertjes in Kapellen, en besloten ook een vestiging te openen in Willebroek. “We gingen rondrijden op zoek naar de geschikte locatie, en botsten zo op de horecazaak aan de Dendermondsesteenweg in Willebroek. De ligging is ideaal, met een vlotte ontsluiting naar de N16 en A12. Ook het pand zelf is groot genoeg, net als de parking.”

Grondige renovatie

Het duo koos meteen voor een grondige renovatie. “We vernieuwden de keuken volledig, kochten nieuw meubilair, gaven alle muren een likje verf… Omdat de aannemers massaal annuleerden omwille van de coronacrisis, deden we heel wat werk zelf. Zo hielden we ons de voorbije weken bezig, en konden we het geheel tot in de puntjes afwerken. We tellen al af naar woensdag, én hebben zelfs al enkele reservaties. Dat is een opluchting, want als gloednieuwe zaak is het toch altijd even afwachten.”

Nieuw concept

Ook het concept van De Broertjes is nieuw voor Willebroek. “Gasten zijn welkom tussen 17 en 23 uur, en betalen een vaste prijs voor een reeks gerechtjes. Op onze kaart vind je wel 80 tot 90 voorgerechten, hoofdgerechten en desserts terug, die je kan combineren naar eigen smaak en goesting. We kiezen er wel bewust voor om enkel ’s avonds de deuren te openen, ons concept werkt ’s middags minder goed.”

