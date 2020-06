Rechtbank interneert man voor bezit en verspreiding van kinderporno Tim Van Der Zeypen

26 juni 2020

Een man uit Willebroek wordt geïnterneerd voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. De man had een relatie met een minderjarig meisje, had seks met haar en vroeg haar vervolgens ook om naaktfoto’s door te sturen. Een van deze foto’s plaatste hij op zijn Instagramaccount. Volgens het parket was er heel weinig schuld- en probleeminzicht. Er werd onder meer verwezen naar de vrijlating onder voorwaarden door de onderzoeksrechter. Zo was hij vergezeld van een minderjarige toen hij zich ging aanbieden bij de justitie-assistent en schond zo één van zijn opgelegde voorwaarden. Verder bleef hij ook contact opzoeken met de vader van het slachtoffer en werden er op zijn gsm opnieuw foto’s van het minderjarige meisje alsook nieuwe foto’s aangetroffen. Het parket vroeg de internering, de verdediging verzette zich daar niet tegen. Na twee weken beraad, ging de rechtbank hier ook op in.