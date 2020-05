Recent gerenoveerde woning onbewoonbaar na zware brand Tim Van Der Zeypen

18 mei 2020

06u45 0 Willebroek In de buurt van het station van Willebroek is vannacht brand uitgebroken in een woning. De ravage is groot. Na de bluswerken werd de woning, die nog maar recent is gerenoveerd, onbewoonbaar verklaard. Er vielen geen gewonden.

Het waren de bewoners van de woning in het doodlopende deel van het Stationsplein zelf, die de brand hadden opgemerkt. Die was uitgebroken kort na 3.00 uur in de nacht van zondag op maandag. Terwijl de bewoners zelf een eerste bluspoging ondernamen met een tuinslang, werden de hulpdiensten verwittigd.

Naast de lokale politiezone Mechelen-Willebroek kwam ook de brandweerzone Rivierenland massaal ter plaatse. De brandweer nam de bluswerken over van de bewoners. Bij hun aankomst woedde het vuur hevig en ging het op een uitslaande brand die gepaard ging met een hevige rookontwikkeling.

lees verder onder het filmpje.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Onbewoonbaar

“De brand situeerde zich achteraan de woning”, vertelt kapitein Jeroen Van Ackerbroeck van de brandweerzone Rivierenland. Het vuur had zich razendsnel verspreid maar door het verwijderen van dakpannen hebben we de brand in het midden van het dak kunnen tegenhouden.”

De brandweermannen kregen het vuur dus snel onder controle maar moesten wel nog een lange tijd nablussen. De schade aan de woning is groot. De dakconstructie is zwaar beschadigd en een bureau- en leefruimte brandde volledig uit. In de rest van de woning was er aanzienlijk rook- en waterschade.

Gerenoveerd

“Na de bluswerken, werd de woning onbewoonbaar verklaard”, besluit de brandweerkapitein. De bewoners raakten niet gewond. Het zou gaan om een gezin met kinderen. Zij werden opgevangen en waren onder de indruk van de brand. De woning was naar verluidt nog maar recent gerenoveerd.

Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet geweten. De politie van zal de brandoorzaak nu verder onderzoeken. Zeker is wel dat de brand ontstaan in het tuinhuis links achteraan de woning en vervolgens via het dakgebinte is doorgeslagen naar de achterbouw van de woning.