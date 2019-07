Raam van kapperszaak ingeslagen TVDZM

21 juli 2019

18u30 1

De politie van Mechelen-Willebroek onderzoekt een geval van vandalisme in de August van Landeghemstraat. Daar werd in de nacht van zaterdag op zondag een raam ingeslagen van een kapperszaak. Die bevindt zich over de bar waar er afgelopen maandag met een granaat naartoe werd gegooid. De kapperszaak liep toen al schade op, vannacht werd er nog een deel van het raam van de deur ingeslagen. Een patrouilleploeg merkte dit op en deed de nodige vaststellingen. Er is intussen ook een onderzoek opgestart. In de zoektocht naar de dader zullen onder meer de camerabeelden uit de buurt worden bekeken.