Raadsleden schenken zitpenningen aan onderzoek naar mucomedicijn Els Dalemans

27 november 2019

11u28 0 Willebroek De mandatarissen van de Willebroekse sp.a-fractie, die zetelen in de gemeenteraad en het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD), schenken hun laatste zitpenning van het jaar aan het goede doel. De cheque van 1.250 euro gaat naar muco-onderzoek.

“We zoeken elk jaar een goed doel waar we vanuit onze afdeling onze representiegelden van de maand december aan schenken. In het verleden kozen we onder andere voor ’t Moleke, het IE-zwembad ’t Dolfijntje en jeugdhuis Perron 4. Dit keer steunen we graag het wetenschappelijk onderzoek rond mucoviscidose”, zegt voorzitter Nick Van kerckhoven.

“Gemeenteraadslid Jeroen Van Santvoort kwam met het goede idee op de proppen, omdat Willebroekenaar Robbe Aerts (14) dit jaar één van de gezichten is van de ‘mucomove-campagne’. Mucopatiënten hebben door een gendefect last van abnormaal taai slijm. Dat hoopt zich op in de longen, met de kans op permanente longschade. Alles samen lijden meer dan 1300 Belgen aan deze ongeneeslijke ziekte. Wij dragen heel graag ons steentje bij om het muco-onderzoek te steunen, om zo betere behandelingsmethodes en een meer fundamentele oplossing te vinden.”