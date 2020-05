Raadkamer verlengt aanhouding van brandstichter (27) Tim Van Der Zeypen

08 mei 2020

De raadkamer in Mechelen heeft vrijdag de aanhouding van een 27-jarige man uit Willebroek verlengd. De twintiger blijft dus nog zeker één maand langer in de gevangenis. Eerder deze week werd hij opgepakt en in verdenking gesteld van een reeks brandstichtingen.

Zo stak hij op het Bloso-domein Hazewinkel in Heindonk (Willebroek) al zeker vijf vuilnisbakken en een aanhangwagen met afval in brand. De schade bleef steeds beperkt. “Gelukkig maar. Zeker met het droge weer van de afgelopen weken had dit heel anders kunnen uitdraaien”, zei centrumverantwoordelijke Kurt Lobbestael eerder deze week. “We zijn in ieder geval opgelucht dat hij werd gevat.”

Over een motief is momenteel nog niets geweten. Er is ook nog niet geweten of hij gelinkt kan worden aan andere feiten en of hij de brandstichtingen toegeeft . Of de verdediging van de twintiger in beroep zal gaan tegen de verlening van de aanhouding is nog niet bekend. Doen zij dit wel, verschijnt de 27-jarige binnenkort voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen.