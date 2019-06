Puffen tijdens eerste 'blokkenloop' in residenties Herselaar en Groenlaar Els Dalemans

02 juni 2019

16u03 0 Willebroek De eerste editie van de ‘blokkenloop’ in Willebroek was meteen een groot succes. De gangen van de residenties Herselaar en Groenlaar aan de Ringlaan dienden als parcours voor een trappenloopwedstrijd. “We telden meteen 60 deelnemers, dit is zeker voor herhaling vatbaar”, zegt directeur van Volkshuisvesting Andy Dilles.

Van buurtbewoners over Chirojongeren tot een team van de lokale brandweer in volledige uitrusting: tientallen Willebroekenaars waagden zich zondag aan een solorun of estafetteloop doorheen de twee torens. De ‘blokkenloop’ werd georganiseerd door Volkshuisvesting Willebroek in samenwerking met de studenten Communicatiemanagement van de AP Hogeschool in Antwerpen.

“We werken met drie reeksen voor lopers vanaf 14 jaar, mét de nodige tijdsregistratie voor de competitiebeesten. Buiten was het erg warm, maar in de gangen bleef het gelukkig vrij koel. Al krijg je het van 10 verdiepingen klimmen en dalen sowieso warm, dat kan ook ik getuigen. Ik waagde me aan de 2 torens, als directeur kon ik toch moeilijk aan de kant blijven staan?”, lacht Dilles.

“De studenten organiseerden eerder al een gelijkaardig evenement in Antwerpen, en hebben ons enorm geholpen. De organisatie van deze eerste Willebroekse editie verliep dan ook vlekkeloos, en gezien de mooie opkomst zal het ook niet de laatste zijn. De residenties zullen op termijn worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw, maar Residentie Schoondonk gaat als eerste tegen de vlakte begin 2021. De twee geschikte blokken voor deze loop -Herselaar en Groenlaar- volgen pas in 2024 en 2027. We hebben dus nog even tijd.”