PubliNieuws protesteert tegen taks van gemeente Willebroek: “Dit is gevolg van onze kritiek op het bestuur”

Els Dalemans

24 januari 2020

17u20 4 Willebroek Drukkerij Baeté, de uitgever van het huis-aan-huisblad PubliNieuws, protesteert tegen de nieuwe taks van de gemeente Willebroek. “Vanaf 2020 moeten we 600 euro per week betalen, of zo’n 30.000 euro per jaar. Men wil ons weg uit Willebroek”, zegt Wim Cools. Volgens burgemeester Eddy Bevers klopt dit niet: “Iedereen die gratis drukwerk bust, moet betalen voor die ‘vervuiling’.”

Cools publiceerde in zijn huis-aan-huisblad net een paginagrote advertentie over de taks. “Moet PubliNieuws na 25 jaar verdwijnen in Willebroek?”, vraagt hij zich af. “Meteen kregen we op de drukkerij telefoons van bezorgde verenigingen, scholen en inwoners, die zelfs een petitie wilden opstarten. De Streekkrant en Rondom zijn in 2019 gestopt, PubliNieuws blijft dus nog als laatste informatie- en publiciteitsblad over.”

Kerktoren

“Voor heel veel Willebroekenaars zijn we daarom erg belangrijk: wij schrijven nog gratis over wat pal onder de kerktoren gebeurt. Zo blijven ook mensen die geen Facebook of internet hebben op de hoogte. Je kan ons toch niet vergelijken met een reclamefolder van een grote keten? En wat met de Willebroekse handelaars, die hun folders mee met PubliNieuws laten bussen? Moeten zij voortaan via de post een pak méér gaan betalen?”

Kritische berichtgeving

“Ook tijdens de vorige legislatuur probeerde men ons deze taks al te laten betalen. We zijn toen zelfs naar de rechtbank gestapt, uiteindelijk stuurde Willebroek het reglement bij. Maar nu 5 jaar later is het weer zover: met 0,06 eurocent per stuk komen we uit op 600 euro per of bijna 30.000 euro per jaar. Volgens mij is de enige reden de soms kritische berichtgeving van PubliNieuws over het Willebroekse gemeentebestuur.”

De vervuiler betaalt

Volgens burgemeester Bevers klopt dit laatste niet. “De retributie op reclame bestaat al een hele tijd, we hébben voor PubliNieuws inderdaad de vorige legislatuur een uitzondering gemaakt. Maar we kunnen dat niet blijven doen: de ophaling en verwerking van al dat ongeadresseerd gratis drukwerk kost handenvol geld. Het is niet correct deze kost naar onze inwoners door te schuiven, de ‘vervuilers’ zelf moeten dit betalen.”

Alternatief

“Wanneer PubliNieuws toch uit Willebroek zou vertrekken, zoeken we wel mee naar een alternatief voor onze handelaars. Desnoods werken we samen via onze gemeentelijke publicaties. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat die 0,06 eurocent per krantje onoverkomelijk is, zeker als je weet hoeveel één advertentie in PubliNieuws kost.”