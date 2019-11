Provincie vernietigt vergunning voor verkoop CC De Ster: gemeente loopt 1,125 miljoen mis

Els Dalemans

28 november 2019

15u40 0 Willebroek De verkoop van het voormalige cultuurcentrum De Ster in Willebroek aan de geïnteresseerde projectontwikkelaar is niet langer mogelijk. De deputatie van de provincie Antwerpen vernietigde immers de vergunning voor het project. Gemeente Willebroek loopt zo 1,125 miljoen euro mis. “We zijn vijf jaar tijd kwijt, en moeten helemaal opnieuw beginnen” zegt schepen Maaike Bradt (CD&V).

Begin 2014 zette de gemeente Willebroek het oude brouwerijgebouw in de Torenstraat, dat jarenlang dienst deed als cultuurcentrum, samen met het aangrenzende perceel te koop. Voor het geheel van zo’n 1.500 vierkante meter hoopte het bestuur van de Kanaalgemeente zeker 900.000 euro te krijgen. In 2015 deed projectontwikkelaar Gands nv een bod van maar liefst 1,125 miljoen euro. Het bedrijf wou op het perceel 40 appartementen en een ondergrondse parking bouwen. Maar aan dat bod waren ook opschortende voorwaarden verbonden.

Afwijkingen

“Eén van de voorwaarden verbonden aan de verkoop was het verkrijgen van een definitieve en uitvoerbare omgevingsvergunning. Die vergunning werd eind 2015 ook door het Willebroekse schepencollege afgeleverd aan de projectontwikkelaar, maar in die vergunning werd afwijkingen op de bouwvoorschriften toegestaan. De buurt heeft die afwijkingen aangevochten, het dossier kwam via de deputatie van de provincie Antwerpen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen terecht.”

Terug bij af

“Die hele juridische procedure nam meer dan 3 jaar tijd in beslag, maar de deputatie heeft net besloten om de omgevingsvergunning voor dit project te vernietigen. Zonder vergunning is er ook geen verkoop mogelijk. We zijn dus na al die jaren wachten terug bij af. Is de huidige projectontwikkelaar nog geïnteresseerd in een ander project dan gepland op de site? Of moeten we CC De Ster gewoon terug te koop aanbieden op de mark? We moeten de komende weken bekijken hoe we dit dossier verder gaan aanpakken.”