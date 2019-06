Protest tegen bouwplannen op site Cash Fresh komt te laat Els Dalemans

26 juni 2019

15u11 1 Willebroek Het Willebroekse gemeentebestuur blijft bij het plan om de site Cash Fresh te verkopen aan een projectontwikkelaar. Na protest van buurtbewoners vroeg oppositiepartij Groen om ‘meer openbare ruimte’. “Er mag nu al maar maximum 50 procent bebouwd worden”, reageert schepen Maaike Bradt (CD&V). “Bovendien zijn de plannen net rond, voorheen was er geen protest.”

De gemeente Willebroek kocht de site van de voormalige Cash Fresh-supermarkt in het centrum van Willebroek aan de Dendermondsesteenweg in 2010. In 2013 werd besloten om de gebouwen al te slopen, om leegstand en verval tegen te gaan. Op het terrein naast de watertoren werd gras gezaaid, ondertussen werd achter de schermen gewerkt aan een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het gebied. Dat is nu klaar, privé-investeerders kunnen hun projecten voor de site indienen.

Maar net nu ontstaat er bij omwonenden protest, omdat zij het grasveld liever willen behouden. Net nog organiseerden ze een picknick op de site, een dertigtal mensen verzamelden er om samen te eten, spelletjes te spelen en de open ruimte te claimen. “Zowel gezinnen als senioren gebruiken deze plek in het centrum om elkaar te ontmoeten. Met eenvoudige, goedkope ingrepen kan dit een mooi groen stukje worden in het hart van onze gemeente”, klinkt het. Op 14 juli plant de groep een tweede picknick.

Ook de Willebroekse Groen-fractie kiest nu de kant van de actievoerders. “We keurden het RUP in 2016 mee goed, omdat we verblind waren door de principes van kernverdichting”, zegt Thierry Serrien. “Maar nu vinden we dat een deel van de site zich meer leent tot kernversterking, met aandacht voor groen en openbare ruimte. We vragen daarom om het RUP te herzien en een deel van het huidige groen te behouden.”

“Tijdens de opmaak van het RUP kregen zowel de gemeenteraadsleden als onze inwoners meermaals de kans om te reageren of protesteren. Dat gebeurde niét, nu is het te laat”, reageert Bradt. “We maakten net dit nieuwe RUP op om dat evenwicht tussen de bebouwde en openbare ruimte te bewaren. Maximum 50 procent van de zone mag bebouwd worden, verdeeld over 2 of 3 volumes. Het zicht aan de watertoren blijft open, het geheel wordt zeker niet te ‘zwaar’.”