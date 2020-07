Porsche gaat over de kop op A12 Tim Van Der Zeypen

31 juli 2020

16u40 0

Op de A12 in Willebroek is vrijdagnamiddag een Porsche over de kop gegaan. Het ongeval gebeurde net voorbij het op- en afrittencomplex van de Koning Boudewijnlaan (N16) met de A12. Door het ongeval waren twee rijvakken versperd. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. De bestuurder liep verwondingen op. Er kwam een ambulance aan te pas. De wagen raakte zwaar beschadigd en moest worden getakeld. “Achteraf dienden wij het wegdek te reinigen. Deze was besmeurd geraakt met brandstof”, luidt het bij brandweerofficier Jan Anné.