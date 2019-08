Porsche brandt uit op oprit, gerecht opent onderzoek BUURTBEWONERS VOELEN ZICH NIET MEER VEILIG: “WE WILLEN NIET DAT HET HIER EEN GETTO WORDT” Tim Van der Zeypen

16 augustus 2019

15u40 0 Willebroek Op de oprit van een woning langs de Appeldonkstraat in Willebroek-Noord is er vrijdagochtend een Porsche Panamera uitgebrand. De politie is samen met de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket een onderzoek opgestart naar de oorzaak van de brand. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. Buurtbewoners roepen de gemeente nu op voor meer veiligheid.

“Ik werd gewekt door het alarm van de wagen”, getuigt de eigenaar van de wagen. “Ik ging uit het raam kijken en zag dat mijn auto in lichterlaaie stond.” De brandweer werd intussen verwittigd en kwam ter plaatse. De wagen redden, lukte niet meer. De Porsche Panamera van drie jaar oud brandde volledig uit. Het voertuig stond geparkeerd op de oprit tussen de woningen van de eigenaar en die van zijn broer. De huizen liepen gelukkig niet al te veel schade op. “Het raam van de woning van mijn broer is gesprongen door de hitte van de brand en bij mijn woning liep de gevel wat roetschade op en stonk het naar de rook”, klinkt het nog.

Aangestoken?

Na de bluswerken stelde de politie een perimeter in. Ook de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket werd ingelicht. Zij stuurden in de loop van vrijdagvoormiddag een branddeskundige en het labo ter plaatse. Die zal nu de oorzaak van de brand moeten achterhalen. Parketwoordvoerster Sylvie Van Baeden bevestigde vrijdagmiddag dat het onderzoek naar de brand volop lopende is. “De deskundige is nog bezig met het onderzoek”, luidt het. Na de vaststellingen werd de Porsche getakeld.

Volgens het parket zijn er aanwijzingen dat de brand werd aangestoken. De laatste keer dat het voertuig werd gebruikt, is afgelopen dinsdag. Er zou ook een persoon in de buurt zijn opgepakt. Hij wordt momenteel verhoord. Of er een link is met de brandstichting wordt nog verder onderzocht.

Veiligheid

De eigenaar van de wagen en de buurtbewoners reageren, naast geschrokken, ook vooral boos. Zij doen nu een oproep aan de gemeente om meer veiligheidsmaatregelen te treffen. “Wij willen niet dat het hier in een getto zou veranderen”, vertelt een buurtbewoonster. “Je durft hier als vrouw ’s avonds of ’s nachts niet meer over straat wandelen. Er lopen hier vaak ongure types rond en echt veilig voel je je daar niet door.”

Ook het verkeer in hun straat stelt de buurt in vraag. “Vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton mogen hier enkel rijden indien ze een vergunning hebben, maar er vlammen er hier zeker ook door zonder vergunning”, klink het nog.

Bij de gemeente veroordelen ze de feiten en vinden ze dat dergelijk gedrag niet thuishoort in Willebroek. Verder hopen zij ook dat de politie snel meer duidelijkheid schept. Ook de eigenaar van de Porsche hoopt snel op resultaten. Gelukkig is er bij de brand niemand gewond geraakt”, besluit de eigenaar. “Voorlopig kan ik wel nog rijden met mijn firmawagen of met de wagen van mijn vrouw.”